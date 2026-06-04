Ex-Bayern-Star Thomas Müller und seine Frau Lisa gaben ihre Trennung bekannt

München – Der deutsche Fußballstar Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der Bild-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.