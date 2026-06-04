Ersatzfahrten mit Bus

Nach Rettungseinsatz: Züge zwischen Fritzens-Wattens und Innsbruck fahren wieder

Am Bahnhof in Hall standen von 9.45 Uhr Uhr bis 13 Uhr die Züge still.
© Axel Springer

Wegen eines Rettungseinsatzes in Hall, musste die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens Bahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof am Donnerstag von 9.45 Uhr bis 13 Uhr unterbrochen werden. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen eingerichtet. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.

Die ÖBB bat darum, in diesem Bereich bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Nachdem anfangs mit einer Wiederaufnahme um 11.30 Uhr gerechnet wurde, verlängerte man die Sperre bis 13 Uhr. (TT.com)

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