Nach Rettungseinsatz: Züge zwischen Fritzens-Wattens und Innsbruck fahren wieder

Wegen eines Rettungseinsatzes in Hall, musste die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens Bahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof am Donnerstag von 9.45 Uhr bis 13 Uhr unterbrochen werden. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen eingerichtet. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.