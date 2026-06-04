Zeitverlust bis zu 30 Minuten
Zugstrecke bei Hall unterbrochen, Ersatzverkehr über Busse bis zumindest 12 Uhr
Am Bahnhof in Hall stehen seit 9.45 Uhr Uhr die Züge still.
© Axel Springer
Wegen eines Rettungseinsatzes in Hall, musste die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens Bahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof vorübergehend unterbrochen werden. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen eingerichtet. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.
Die ÖBB bitten, in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Sie rechnen gegen 12 Uhr mit einer Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs. (TT.com)
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