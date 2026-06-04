Zeitverlust bis zu 30 Minuten

Zugstrecke bei Hall unterbrochen, Ersatzverkehr über Busse bis zumindest 13 Uhr

Am Bahnhof in Hall stehen seit 9.45 Uhr Uhr die Züge still.
© Axel Springer

Wegen eines Rettungseinsatzes in Hall, musste die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens Bahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof vorübergehend unterbrochen werden. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen eingerichtet. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

Die ÖBB bitten, in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Nachdem anfangs mit einer Wiederaufnahme um 11.30 Uhr gerechnet wurde, verlängerte man die Sperre bis voraussichtlich. (TT.com)

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