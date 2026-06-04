Zugstrecke bei Hall unterbrochen, Ersatzverkehr über Busse eingerichtet

Wegen eines Rettungseinsatzes in Hall, musste die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens Bahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof vorübergehend unterbrochen werden. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen eingerichtet. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.