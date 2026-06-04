Ex-Wacker-Profi Schrott holte mit Tirol-Ligist Absam seinen ersten Titel als Trainer

Der SV Absam trotzte dem Verletzungspech und marschierte in der Hypo Tirol Liga am Mittwochabend vorzeitig über die Ziellinie. Trainer Andreas Schrott lobte auch Verfolger FC Stubai und darf vielleicht noch das Double feiern: Mit den 35er-Herren der SPG Absam/Hall-Schönegg liegt er auch in der Tennis-Meisterschaft vorne.