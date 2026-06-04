Kostenloser Sonnenschutz: Drei Spender für Sonnencreme in Innsbruck installiert

Innsbruck – In Innsbruck wurden an drei öffentlichen Orten Sonnencremespender installiert, die kostenlos genutzt werden können. Wie das Land Tirol, die Stadt Innsbruck und der Alpenzoo mitteilen, handelt es sich um eine gemeinsame Initiative zur Gesundheitsvorsorge.

Die Spender befinden sich am Landhausplatz, am Marktplatz und auf dem Gelände des Alpenzoos. Als Begründung für das Projekt wird auf die gesundheitlichen Risiken durch die zunehmende Anzahl an Hitzetagen und die oft unterschätzte UV-Strahlung verwiesen. Laut den Verantwortlichen sei die Maßnahme ein niederschwelliges Angebot, um dem steigenden Hautkrebsrisiko entgegenzuwirken.

Alpenzoo-Direktor André Stadler (v.l.n.r.), Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP), Stadträtin Janine Bex (Grüne) und Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ). © Land Tirol/Neuner

„Rund 20 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler entwickeln im Laufe des Lebens eine Form von Hautkrebs“, so Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). „Die neuen Sonnencremespender im Stadtgebiet sind ein einfaches und alltagstaugliches Angebot für die Menschen in Innsbruck.“

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