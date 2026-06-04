Kostenloser Sonnenschutz: Drei Spender für Sonnencreme in Innsbruck installiert
Innsbruck – In Innsbruck wurden an drei öffentlichen Orten Sonnencremespender installiert, die kostenlos genutzt werden können. Wie das Land Tirol, die Stadt Innsbruck und der Alpenzoo mitteilen, handelt es sich um eine gemeinsame Initiative zur Gesundheitsvorsorge.
Die Spender befinden sich am Landhausplatz, am Marktplatz und auf dem Gelände des Alpenzoos. Als Begründung für das Projekt wird auf die gesundheitlichen Risiken durch die zunehmende Anzahl an Hitzetagen und die oft unterschätzte UV-Strahlung verwiesen. Laut den Verantwortlichen sei die Maßnahme ein niederschwelliges Angebot, um dem steigenden Hautkrebsrisiko entgegenzuwirken.
„Rund 20 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler entwickeln im Laufe des Lebens eine Form von Hautkrebs“, so Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). „Die neuen Sonnencremespender im Stadtgebiet sind ein einfaches und alltagstaugliches Angebot für die Menschen in Innsbruck.“
Informationen über Anzeige
Die Stationen sind vorerst für einen dreijährigen Betrieb von April bis September vorgesehen. Sie geben eine hypoallergene Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 aus und informieren auf einer Anzeige über den aktuellen UV-Index Temperaturwerte sowie Informationen zu UVA- und UVB-Strahlung. Durch ein Nachfüllsystem soll zudem Verpackungsmüll vermieden werden. (TT.com)
Kommentare