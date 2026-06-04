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14 Standorte in Tirol
Liste mit offiziellen Public Viewings der WM-Spiele veröffentlicht: Diese Tiroler Orte sind dabei
Das Aufeinandertreffen des ÖFB-Teams mit Titelverteidiger Argentinien steigt am 22. Juni zur besten Sendezeit.
© APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
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