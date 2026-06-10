Bei Innsbrucker Unibrücke meterweit abgestürzt: 39-Jähriger noch auf Intensivstation
Der Mann lag vergangenen Donnerstag auf der Mauer und dürfte in die Tiefe gestürzt sein, als er sich umdrehte. Zwei Ersthelfer konnten ihn aus dem Wasser ziehen.
Innsbruck – Ein Mann ist vergangenen Donnerstag an der Innsbrucker Universitätsbrücke rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Er blieb dann am Ufer im Bereich des Brückenpfeilers verletzt liegen. Der zunächst unbekannte Mann wurde nach dem Unfall als 39-jähriger Österreicher identifiziert, berichtete die Polizei am Mittwoch. Knapp eine Woche nach dem Unfall wird der Verletzte immer noch auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik behandelt.
Laut der Aussage eines Zeugen sei der 39-Jährige auf der Mauer gelegen. Vermutlich sei er dann abgestürzt, als er sich umdrehte. Der Mann lag mit dem Gesicht im Wasser. Zwei Ersthelfer konnten ihn herausziehen. Anschließend bargen die Einsatzkräfte – alarmiert wurden Wasserrettung, Feuerwehr und Rotes Kreuz – den Mann, der Verletzungen am Kopf und an den Beinen erlitten hatte. Er wurde in den Schockraum der Klinik gebracht. (TT.com)