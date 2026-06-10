Bei Innsbrucker Unibrücke meterweit abgestürzt: 39-Jähriger noch auf Intensivstation

Der Mann lag vergangenen Donnerstag auf der Mauer und dürfte in die Tiefe gestürzt sein, als er sich umdrehte. Zwei Ersthelfer konnten ihn aus dem Wasser ziehen.

Innsbruck – Ein Mann ist vergangenen Donnerstag an der Innsbrucker Universitätsbrücke rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Er blieb dann am Ufer im Bereich des Brückenpfeilers verletzt liegen. Der zunächst unbekannte Mann wurde nach dem Unfall als 39-jähriger Österreicher identifiziert, berichtete die Polizei am Mittwoch. Knapp eine Woche nach dem Unfall wird der Verletzte immer noch auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik behandelt.