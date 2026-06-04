Mann stürzte sieben Meter bei Innsbrucker Unibrücke auf das Innufer ab
Der Mann lag auf der Mauer und dürfte in die Tiefe gestürzte sein, als er sich umdrehte. Zwei Ersthelfer konnten ihn aus dem Wasser ziehen.
Innsbruck – Ein Mann stürzte Donnerstag an der Innsbrucker Universitätsbrücke rund sieben Meter in die Tiefe. Er blieb dann am Ufer im Bereich des Brückenpfeilers verletzt liegen. Laut der Aussage eines Zeugen sei der Unbekannte auf der Mauer gelegen. Vermutlich sei er dann abgestürzt, als er sich umdrehte, hieß es von Seiten der Polizei.
Der Mann lag mit dem Gesicht im Wasser. Zwei Ersthelfer konnten ihn herausziehen. Anschließend bargen die Einsatzkräfte – alarmiert wurden Wasserrettung, Feuerwehr und Rotes Kreuz – den Mann, der Verletzungen am Kopf und an den Beinen erlitten hatte. Er wurde in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)
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