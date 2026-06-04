Verletzungen am Kopf

Person stürzte sieben Meter bei Innsbrucker Unibrücke ab

Die Einsatzkräfte waren am Feiertag bei der Universitätsbrücke in Innsbruck gefordert.
© Rotes Kreuz Innsbruck

Donnerstagmittag stürzte ein Mensch im Bereich der Innsbrucker Universitätsbrücke rund sieben Meter in den darunter liegenden Inn. Laut Polizei dürfte die Person, zu welcher noch keine genaueren Angaben gemacht werden konnten, gegen 12.30 Uhr selbst verschuldet abgestürzt sein.

Die Einsatzkräfte – alarmiert wurden Wasserrettung, Feuerwehr und Rotes Kreuz – bargen die oder den Betroffene/n und brachten sie bzw. ihn anschließend in die Klinik. Laut Polizei dürfte sich die Person Kopfverletzungen zugezogen haben. Wie schwerwiegend diese sind, war vorerst unklar. (TT.com)

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