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Investition von 200 Millionen Euro
Chinesische SAIC-Tochtermarke MG Motor baut Fabrik in Spanien
Fast fünf Meter lang: der siebensitzige MGS9.
© MG Motor
Von Markus Höscheler
Es geht um 2000 Arbeitsplätze, eine jährliche Produktionskapazität im Ausmaß von 120.000 Einheiten und einen geplanten Fertigungsstart im Jahr 2028.
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