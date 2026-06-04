Investition von 200 Millionen Euro

Chinesische SAIC-Tochtermarke MG Motor baut Fabrik in Spanien

Fast fünf Meter lang: der siebensitzige MGS9.
© MG Motor
Markus Höscheler

Von Markus Höscheler

Es geht um 2000 Arbeitsplätze, eine jährliche Produktionskapazität im Ausmaß von 120.000 Einheiten und einen geplanten Fertigungsstart im Jahr 2028.

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