tt.com Regionalliga Tirol
Das Spiel in voller Länge: St. Johann stolperte im Titelkampf gegen Fügen
Ein Punkteverlust, der schmerzt: St. Johann (mit Florian Schuler, grün) stolperte über Fügen (Stephan Kuen).
© Lukas Kili/SK St. Johann
In der drittletzten Runde der tt.com Regionalliga Tirol musste St. Johann im Kampf um den Meistertitel einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Verfolger Fügen mussten sich die Leukentaler mit einem 1:1-Remis begnügen. Bei uns könnt ihr euch das Spiel in voller Länge noch einmal anschauen!
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