tt.com Regionalliga Tirol

Tore und Highlights im Video: St. Johann stolperte im Titelkampf gegen Fügen

Ein Punkteverlust, der schmerzt: St. Johann (mit Florian Schuler, grün) stolperte über Fügen (Stephan Kuen).
© Lukas Kili/SK St. Johann
Günter Almberger

Von Günter Almberger, Alois Moser

In der drittletzten Runde der tt.com Regionalliga Tirol musste St. Johann im Kampf um den Meistertitel einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Verfolger Fügen mussten sich die Leukentaler mit einem 1:1-Remis begnügen. Bei uns könnt ihr euch das Spiel in voller Länge noch einmal anschauen!

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