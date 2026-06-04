Klare Botschaften

Nach Video über Katzen-Quälerei: Tierschützer zogen mit Plakaten durch Innsbruck

Tierschützer zogen von der Annasäule in einem Demozug bis zum Landhausplatz.
© Alex Gruber

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Hannah Purner

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Verena Langegger

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