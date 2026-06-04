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Klare Botschaften
Nach Video über Katzen-Quälerei: Tierschützer zogen mit Plakaten durch Innsbruck
Tierschützer zogen von der Annasäule in einem Demozug bis zum Landhausplatz.
© Alex Gruber
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Michael Domanig
+4350403 2561
Hannah Purner
+4350403 2158
Verena Langegger
+4350403 2162
Alexandra Plank
+4350403 2143
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