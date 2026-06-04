Parma und Hinteregger-Akademie siegten: Chairman Cup im Stubaital begeisterte

Nach 12 Qualiturnieren in der Schweiz, Deutschland und Österreich fand zuletzt wieder die Endrunde der Chairmans Cup in Neustift statt. Das auf zwei Wochenenden verteilte internationale Fußball-Nachwuchsturnier lockte 96 Teams in zwei Altersklassen und tausende Zuschauer an. In der U10 siegte der AC Parma, bestes Tiroler Team war die WSG Tirol auf Platz sieben. In der U11 gewann mit dem Team Coach 13 die Fußballschule von Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger, als bestes Tiroler Team platzierte sich der FC Wacker auf Rang 22.

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Vergleiche mit dem Cordial Cup, der zu Pfingsten traditionell in den Kitzbüheler Alpen ausgetragen wird, gibt es angesichts der hochkarätigen Teams längst. Und das hat man sich erarbeitet. Der große Unterschied: Beim Chairman Cup wird nur in Neustift gespielt, beim Cordial Cup waren es zuletzt 13 Spielorte.

Chairman-Cup-Organisator Manuel Pfurtscheller spricht von einer bewussten Entscheidung: „So haben wir alles auf komprimiert auf einem Fußballplatz - bei uns steht der Erlebnisfaktor im Vordergrund.“ Die Vorbereitung für die kommende Saison läuft natürlich längst schon wieder. (TT.com)