Mit 49 Jahren
„Türkisch für Anfänger“-Star Axel Schreiber gestorben
Schreiber ist vor allem durch seine Rolle in „Türkisch für Anfänger“ bekannt.
© IMAGO/Eventpress Fuhr
Berlin – Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers am Donnerstag bestätigte.
V.l.n.r.: Schauspieler Elyas M’Barek, Josefine Preuß und Axel Schreiber standen gemeinsam vor der Kamera.
© Imago/Poling
In der erfolgreichen deutschen TV-Serie spielte Schreiber Axel, einen Nebenbuhler von Protagonist Cem (Elyas M’Barek). Außerdem war er in „Ein Fall für zwei“ und den beiden Kinofilmen „Weißt was geil wär...?!“ und „Berlin am Meer“ zu sehen. (APA, dpa, TT)
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