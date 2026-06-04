Opfer wohl aus Osttirol
Tragisches Unglück im Ferienparadies: Vier Österreicher sterben bei Absturz
Das Kleinflugzeug stürzte in der Nähe der Stadt Pula ab.
© APA/AFP/STRINGER
In der Nähe der Stadt Pula geriet am Donnerstagvormittag ein Kleinflugzeug ins Trudeln und stürzte ab. Für die vier Personen an Bord – es soll sich um Österreicher handeln – kam jede Hilfe zu spät.
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