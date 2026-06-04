Vier Tote bei Flugzeug-Absturz in Kroatien: Opfer möglicherweise aus Osttirol

In der Nähe der Stadt Pula geriet am Donnerstagvormittag ein Kleinflugzeug ins Trudeln und stürzte ab. Für die vier Personen an Bord – es soll sich um Österreicher handeln – kam jede Hilfe zu spät.

Beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Die kroatischen Ermittler machten jedoch vorerst keine Mitteilung zur Identität und Staatsbürgerschaft der Opfer. Es soll sich aber um Österreicher handeln. Das Außenministerium bestätigte, dass es mit den kroatischen Behörden zur Feststellung der Nationalitäten der Opfer in Kontakt steht.

In Nikolsdorf gestartet

Das Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza war am Vormittag in Nikolsdorf gestartet, wie der Flugplatz gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigte.

Die Untersuchungen am Wrack begannen an der Unfallstelle. © APA/AFP/STRINGER

Das Kleinflugzeug sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten und nahe der Stadt Pula abgestürzt, hieß es in kroatischen Medien. Als das Flugzeug nicht am Zielort in Medulin angekommen sei, habe sie dies gemeldet bekommen, sagte Andrea Moser, Betriebsleiterin des Flugplatz Lienz/Nikolsdorf der Tiroler Tageszeitung. Die vier Personen an Bord hätten alle in der Region gelebt.