Frontalkollision in Jochberg: Motorradlenkerin schwer verletzt

Jochberg – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Pass-Thurn-Straße (B161) in Jochberg ist am Donnerstagmittag eine 63-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau kollidierte frontal mit dem Pkw einer vierköpfigen Familie aus der Schweiz.

Die Deutsche war gegen 12 Uhr in Richtung Kitzbühel unterwegs, als sie laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 37-jährigen Schweizers, in dem sich auch dessen Frau und die beiden Kinder befanden.