Vor Rekord-Börsegang: SpaceX will 75 Milliarden Dollar einnehmen
Die geplanten Mega-Börsengänge der Weltraumfirma SpaceX sowie von den Tech-Riesen Anthropic und OpenAI sollen heuer die Wall Street rocken. Elon Musk wird mit dem Rekord-Börsengang von SpaceX wohl zum ersten Billionär der Welt werden.
Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden Dollar (64,58 Mrd. Euro) einnehmen. Die US-Börsenaufsicht SEC bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an.
Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Werten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden. Musks Vermögen dürfte mit dem Börsengang – zumindest auf dem Papier – die Marke von einer Billion Dollar überschreiten. Der Multimilliardär wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.
KI-Riesen scharren in Startlöchern
SpaceX wird heuer nicht der alleinige Riesen-Börsegang sein. Auch das KI-Schwergewicht Anthropic hat am Montag vertraulich einen Börsengang in den USA beantragt. Die Wall Street rechnet für 2026 mit einem Rekordjahr für Neuemissionen, angetrieben durch eine Vielzahl namhafter Börsenkandidaten und eine hohe Nachfrage.
Anthropic ist der Entwickler des KI-Chatbots Claude. Das Unternehmen hatte Ende Mai 65 Milliarden Dollar eingesammelt und wurde dabei mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Damit schob sich Anthropic vor seinen Konkurrenten OpenAI.
Der ChatGPT-Entwickler bereitet Insidern zufolge ebenfalls einen vertraulichen Antrag vor und strebt einen raschen Börsengang an, der im September stattfinden könnte. Das von Sam Altman geführte Unternehmen arbeitet demnach mit Goldman Sachs und Morgan Stanley an einem ersten Entwurf für den Börsenprospekt, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Bei dem Börsengang könnte OpenAI mit bis zu einer Billion Dollar bewertet werden. (wer, APA, dpa)
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