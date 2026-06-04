Vor Rekord-Börsegang: SpaceX will 75 Milliarden Dollar einnehmen

Die geplanten Mega-Börsengänge der Weltraumfirma SpaceX sowie von den Tech-Riesen Anthropic und OpenAI sollen heuer die Wall Street rocken. Elon Musk wird mit dem Rekord-Börsengang von SpaceX wohl zum ersten Billionär der Welt werden.

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden Dollar (64,58 Mrd. Euro) einnehmen. Die US-Börsenaufsicht SEC bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an.

Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Werten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden. Musks Vermögen dürfte mit dem Börsengang – zumindest auf dem Papier – die Marke von einer Billion Dollar überschreiten. Der Multimilliardär wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

KI-Riesen scharren in Startlöchern

SpaceX wird heuer nicht der alleinige Riesen-Börsegang sein. Auch das KI-Schwergewicht Anthropic hat am Montag vertraulich einen Börsengang in den USA beantragt. Die Wall Street rechnet für 2026 mit einem Rekordjahr für Neuemissionen, angetrieben durch eine Vielzahl namhafter Börsenkandidaten und eine hohe Nachfrage.

Anthropic ist der Entwickler des KI-Chatbots Claude. Das Unternehmen hatte Ende Mai 65 Milliarden Dollar eingesammelt und wurde dabei mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Damit schob sich Anthropic vor seinen Konkurrenten OpenAI.