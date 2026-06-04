Börsen feiern weiter Party trotz Kriegen und Krisen: Was Anleger jetzt wissen müssen

Trotz weltweiter Krisen und Problemen steigen die Börsen immer weiter. Die deutsche Finanzaufsicht warnte unlängst vor Börsenturbulenzen angesichts von Kursrekorden. Matthias Bank von der Uni Innsbruck kennt die Hintergründe.

An den Börsen wird weiter gefeiert. Aktienkurse erklimmen vielerorts Rekordmarken, während zugleich Kriege, Konflikte und eine schwächelnde Wirtschaft die Schlagzeilen beherrschen. Wie kann das sein?

Bereits Mitte Mai hat die deutsche Finanzaufsicht Bafin vor Börsenturbulenzen angesichts der Kursrekorde inmitten weltweiter Krisen gewarnt. Das Potenzial für plötzliche Markt- und Preiskorrekturen bleibe hoch, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Mark Branson, laut dpa. „Auch, weil die Kursentwicklungen die hohen Risiken anscheinend nicht widerspiegeln.“

Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell nur wenige Prozentpunkte unter seinem Höchststand vom Jänner. Der ATX in Wien hat seit Jahresbeginn um fast 15 Prozent zugelegt und Ende Mai sein historisches Allzeithoch von 6149 Punkten geknackt.

Auch auf Rekordniveau bewegt sich der breite US-Aktienindex S&P 500 – er steht mehr als zehn Prozent höher als zu Anfang des Jahres. Außerdem sind die Risikoaufschläge bei riskanten Anleihen aktuell so niedrig wie zu Jahresbeginn. „Alles deutet auf eine optimistische Stimmung an den Märkten“, sagte Branson.

Rein ins Risiko

Objektiv betrachtet habe sich die ökonomische Lage seit Anfang 2026 aber nicht verbessert. Und: „Die Märkte bewegen sich zudem sehr gleichförmig“, sagt der Experte. Sie würden nur zwei Richtungen kennen: „risk-on oder risk-off.“

Was heißt das? In einer risk-on-Phase herrscht an den Börsen Optimismus. Die Wirtschaft wächst, die Zinsen sind niedrig oder die Unternehmensgewinne steigen. Investoren sind bereit, Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erzielen. Aktien sind dann beliebte Anlagen.

Eine risk-off-Phase hingegen ist von Angst oder Unsicherheit geprägt. Auslöser sind oft Krisen, Kriege, Katastrophen oder unerwartet schlechte Wirtschaftsdaten. Investoren ziehen dann ihr Kapital aus risikoreichen Anlagen zurück und steuern vielfach „sichere Häfen“ wie Gold und Staatsanleihen an.

Konflikte bleiben, Kosten auch

Der deutsche Chef-Finanzaufseher verwies schon im Mai auf den weiter ungelösten Iran-Konflikt. Selbst wenn er beigelegt werde, würden Schäden an Energieanlagen noch lange nachhallen und die Wirtschaft belasten. An den Börsen gebe es aber ein Denkmuster: „Die Marktteilnehmer scheinen fest daran zu glauben, dass politische Turbulenzen immer reversibel sind.“

Matthias Bank ist Professor für Banken und Finanzen an der Universität Innsbruck. © Axel Springer

Die TT hat beim Finanzwissenschaftler Matthias Bank vom Institut für Banken und Finanzen an der Universität Innsbruck nachgefragt, wie er die Lage einschätzt. Was steckt hinter dem Phänomen?

Die Kurse an den Aktienmärkten bewegen sich nahe Rekordniveaus. Wie kann das sein, angesichts der Öl-Krise, des Iran-Kriegs und der Wirtschaftsentwicklung?

Matthias Bank: Viele Investoren schauen auf die positiven langfristigen KI-Entwicklungen, so dass die eher kurzfristigen negativen Entwicklungen weniger ins Gewicht fallen.

Die Anleger müssen – wie eigentlich immer – gute Nerven haben. Matthias Bank, Institut für Banken und Finanzen, Uni Innsbruck

Sehen Sie aktuell Signale, die darauf hindeuten, dass es an den Börsen bald eine Korrektur oder einen Crash geben könnte?

Bank: Quellen für mögliche Korrekturen gibt es viele: der anhaltend hohe Ölpreis, mögliche Entscheidungen der US-Notebank Fed unter dem neuen Chef Kevin Warsh und Signale, dass Künstliche Intelligenz doch nicht die erhofften Produktivitätsfortschritte bringt. Dazu kommen hohe Inflationsraten und die Donald Trump’sche Sprunghaftigkeit.

Gibt es Anlageklassen, beispielsweise Aktien, die Ihnen aktuell Sorgen bereiten?

Bank: Ich kann hier keine spezifischen Anlageklassen nennen. Wenn negative Signale zunehmen, wird es wohl zuerst den Aktienmarkt treffen – und hier eher die Bereiche, die nicht vom KI-Hype gestützt werden. Dies ist aber reine Spekulation.

Was können Anleger von den kommenden Monaten erwarten?

Bank: Die Anleger müssen – eigentlich wie immer – gute Nerven haben, aber ihre langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die Volatilität im Aktienmarkt ist wahrscheinlich überdurchschnittlich hoch. Breite Diversifikation, beispielsweise über kostengünstige, globale ETFs, ist essenziell.

Kommt das aktuelle Phänomen – also starke Märkte bei zugleich schwacher Realwirtschaft – historisch gesehen öfter vor?

Bank: An der Börse wird die Zukunft gehandelt: ja, dies kommt häufiger vor – wenn auch vielleicht nicht im momentan gefühlten Ausmaß. Allerdings: auch die Börse kann sich irren.

Für wie realistisch halten Sie derzeit einen plötzlichen Kurssturz?

Bank: Solange sich fundamental nichts ändert, spricht nichts für einen plötzlichen Kurssturz. Kommen aber überraschende, sprich neue fundamental schlechte Infos, wird es sehr schnell gehen. Timing ist reine Glückssache.

Sehr viele Privatanleger haben ihr Geld in den vergangenen Jahren in breit gestreute Investmentfonds, in ETFs, investiert. Welche Rolle spielen diese Finanzprodukte beim aktuellen Börsenboom?