Vier Feuerwehren im Großeinsatz

Balkonbrand breitete sich rasch aus: Drei Verletzte und hoher Schaden an Haus in Patsch

Die Flammen breiteten sich vom Balkon auf den Dachstuhl aus.
© Liebl Daniel

Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten am Donnerstag in Patsch an. In einem Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen, das auf den Dachstuhl übergriff. Insgesamt 24 Personen waren betroffen.

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