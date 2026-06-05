Vier Feuerwehren im Großeinsatz
Balkonbrand breitete sich rasch aus: Drei Verletzte und hoher Schaden an Haus in Patsch
Die Flammen breiteten sich vom Balkon auf den Dachstuhl aus.
© Liebl Daniel
Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten am Donnerstag in Patsch an. In einem Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen, das auf den Dachstuhl übergriff. Insgesamt 24 Personen waren betroffen.
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