24 Personen betroffen
Großeinsatz in Patsch: Balkonbrand breitete sich auf Dachstuhl aus
Die Flammen breiteten sich vom Balkon auf den Dachstuhl aus.
© Liebl Daniel
Fünf Feuerwehren standen seit dem frühen Donnerstagabend in Patsch im Einsatz. In einem Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen, insgesamt 24 Personen waren betroffen.
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