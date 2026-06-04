24 Personen betroffen

Großeinsatz in Patsch: Balkonbrand breitete sich auf Dachstuhl aus

Die Flammen breiteten sich vom Balkon auf den Dachstuhl aus.
© Liebl Daniel

Fünf Feuerwehren standen seit dem frühen Donnerstagabend in Patsch im Einsatz. In einem Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen, insgesamt 24 Personen waren betroffen.

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