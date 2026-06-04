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Ötztaler im Interview
Tiroler Schöpf begeistert vom Spirit im ÖFB-Team: „Jeder kann mit jedem“
Alessandro Schöpf und Co. flogen heute nach Amerika ab.
© GEPA pictures/ Philipp Brem
Von Alexander Gruber
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