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Jede Hilfe kam zu spät
Bergsteiger stürzte am Großen Rettenstein bei Kirchberg in den Tod
Der Mann stürzte über ein Geröllfeld ab.
© ZOOM.TIROL
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Theresa Aigner
+4350403 2117
Michael Mader
+4350403 3050
Harald Angerer
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