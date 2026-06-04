Jede Hilfe kam zu spät

Bergsteiger stürzte am Großen Rettenstein bei Kirchberg in den Tod

Der Mann stürzte über ein Geröllfeld ab.
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