Flucht vor der Polizei in Weißenbach: Motorrad von 25-Jährigem beschlagnahmt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer flüchtete am Donnerstagnachmittag vor einer Polizeikontrolle bei Weißenbach. Nach einer rasanten Verfolgungsjagd konnte der Mann gestellt werden.

Weißenbach – Die Beamten der Polizeiinspektion Grän führten am Donnerstag gegen 15 Uhr Fahrzeugkontrollen durch, als sich ein Motoradfahrer mit extrem lauter Lärmentwicklung aus Richtung Tannheim näherte. Anhalteversuche der Polizisten ignorierte er und flüchtete stattdessen mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Eine Zivilstreife nahm sofort die Verfolgung auf. Ehe sie ihn stoppen konnten, beging der 25-jährige Deutsche – er besitzt auch die ungarische Staatsbürgerschaft – mehrere massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verkehrsdelikte. Als Grund für seine Flucht gab er an, dass sein Motorrad zu laut gewesen sei.