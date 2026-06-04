Regionalliga West

Diese Spieler verlassen und verstärken Kufstein, Reichenau feierte Last-Minute-Sieg

Die Reichenau schlug schon wieder in der Nachspielzeit zu. Wer wird am Sonntag verabschiedet?
© SVG Reichenau
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0