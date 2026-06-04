Beim Rückwärtsfahren am Parkplatz: 80-jährige Frau in Niederau von Auto erfasst

Niederau – Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag auf dem Seilbahnparkplatz in Niederau von einem rückwärtsfahrenden Pkw erfasst und verletzt worden.

Eine 42-jährige deutsche Autofahrerin war gegen 11.30 Uhr dabei, rückwärts aus dem Parkplatz zu fahren, da sie keine freie Lücke gefunden hatte. Dabei dürfte sie die 80-jährige Österreicherin übersehen haben, die zur selben Zeit hinter dem Wagen vorbeiging.