Ins Spital gebracht
Beim Rückwärtsfahren am Parkplatz: 80-jährige Frau in Niederau von Auto erfasst
Niederau – Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag auf dem Seilbahnparkplatz in Niederau von einem rückwärtsfahrenden Pkw erfasst und verletzt worden.
Eine 42-jährige deutsche Autofahrerin war gegen 11.30 Uhr dabei, rückwärts aus dem Parkplatz zu fahren, da sie keine freie Lücke gefunden hatte. Dabei dürfte sie die 80-jährige Österreicherin übersehen haben, die zur selben Zeit hinter dem Wagen vorbeiging.
Die Fußgängerin wurde vom Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Laut Polizei bemerkten die Autoinsassinnen den Unfall erst, als die verletzte Frau durch Schreie auf sich aufmerksam machte. Nach der Erstversorgung wurde die 80-Jährige von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)
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