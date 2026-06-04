Deutscher Bergwanderer in Tirol tödlich verunglückt

Ein deutscher Bergwanderer ist am Donnerstag in den Kitzbüheler Alpen in Tirol abgestürzt und tödlich verunglückt. Laut Polizei rutschte der 69-Jährige, der mit acht anderen Wanderern unterwegs war, gegen 13.40 Uhr beim Abstieg vom Großen Rettenstein auf 2.145 Metern Seehöhe aus und stürzte über einen grasbewachsenen Hang rund 100 Meter in eine Schotterrinne ab. Reanimationsversuche durch seine Begleiter und später der Besatzung des Notarzthubschraubers blieben erfolglos.