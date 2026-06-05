Trump: 250-Jahr-Feier "großartigste Kundgebung" aller Zeiten

Nach der Absage mehrerer Musiker für die von ihn geplanten Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA will Präsident Donald Trump nun die "großartigste Kundgebung aller Zeiten" abhalten. Die geplanten Konzerte würden nicht stattfinden, erklärte Trump am Donnerstag. Stattdessen versprach er den US-Bürgern für den 24. Juni in Washington eine "Kundgebung, die alle anderen in den Schatten stellt".

"Zur Feier der 250-jährigen Geschichte unseres Landes präsentieren wir euch live die großartigste Kundgebung aller Zeiten", schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social. "Sie wird in jeder Hinsicht etwas Besonderes sein - eine Kundgebung, die alle anderen in den Schatten stellt!"

Eigentlich sollten während der 250-Jahr-Feierlichkeiten in Washington einige große Konzerte stattfinden. Mehrere dafür vorgesehene Künstler, unter ihnen die Country-Sängerin Martina McBride und der Sänger der in den 1980ern erfolgreichen Band Poison, Bret Michaels, sagten ihre Teilnahme in der vergangenen Woche aber ab. Sie verwiesen dabei teilweise explizit auf die politischen Spannungen in den USA.

"Wir wollen keine untalentierten Sänger mit horrenden Gagen, bei denen man einschläft", erklärte Trump nun. "Wir haben ihnen allen gesagt, sie sollen zu Hause bleiben."