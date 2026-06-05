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Clinch mit Musikbezirk
Mühlsteiger über Demo-Hilfe im Wipptal: „Das war schon sehr enttäuschend.“
Demo-Initiatior Karl Mühlsteiger sieht talintern noch einigen Aufklärungsbedarf.
© Patrick Steiner
Von Irene Rapp
Brenner-Demo-Initiator Karl Mühlsteiger über strenge Auflagen, Kosten und mangelnde Unterstützung aus dem Tal.
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