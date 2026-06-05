Clinch mit Musikbezirk

Mühlsteiger über Demo-Hilfe im Wipptal: „Das war schon sehr enttäuschend.“

Demo-Initiatior Karl Mühlsteiger sieht talintern noch einigen Aufklärungsbedarf.
© Patrick Steiner
Irene Rapp

Von Irene Rapp

Brenner-Demo-Initiator Karl Mühlsteiger über strenge Auflagen, Kosten und mangelnde Unterstützung aus dem Tal.

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0