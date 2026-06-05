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Likes versetzen Berge: Wie Social Media den Bergtourismus verändert

Um ein Foto an den beliebten Instagram-Hotspots zu ergattern, wie hier nahe der Olperer Hütte, sind mitunter Wartezeiten einzurechnen.
© Rudy De Moor
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Wer heute einen Berggipfel sucht, folgt oft nicht mehr Wanderführern, sondern dem Algorithmus. Spektakuläre Fotos und Videos auf Social Media locken viele Menschen an dieselben Orte – mit Folgen für Natur, Infrastruktur und Sicherheit. Deshalb fordern immer mehr Stimmen einen bewussteren Umgang mit Standortdaten.

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