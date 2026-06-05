Likes versetzen Berge: Wie Social Media den Bergtourismus verändert

Wer heute einen Berggipfel sucht, folgt oft nicht mehr Wanderführern, sondern dem Algorithmus. Spektakuläre Fotos und Videos auf Social Media locken viele Menschen an dieselben Orte – mit Folgen für Natur, Infrastruktur und Sicherheit. Deshalb fordern immer mehr Stimmen einen bewussteren Umgang mit Standortdaten.