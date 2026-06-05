Aktion #stopgeotagging
Likes versetzen Berge: Wie Social Media den Bergtourismus verändert
Um ein Foto an den beliebten Instagram-Hotspots zu ergattern, wie hier nahe der Olperer Hütte, sind mitunter Wartezeiten einzurechnen.
© Rudy De Moor
Wer heute einen Berggipfel sucht, folgt oft nicht mehr Wanderführern, sondern dem Algorithmus. Spektakuläre Fotos und Videos auf Social Media locken viele Menschen an dieselben Orte – mit Folgen für Natur, Infrastruktur und Sicherheit. Deshalb fordern immer mehr Stimmen einen bewussteren Umgang mit Standortdaten.
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