Stiefmütterlich behandelt? Erhöhte Ortstaxe sorgt in Reith für Diskussionen

Gäste müssen am Seefelder Plateau seit Mai fünf Euro Aufenthaltsabgabe pro Nacht zahlen. Die 1500-Seelen-Gemeinde Reith fürchtet, dass sich das negativ auf die weitere touristische Entwicklung des Ortes auswirken könnte.

Seefeld – Seit Mai gilt am Seefelder Plateau einheitlich eine Ortstaxe von fünf Euro pro Nacht für jeden volljährigen Gast. Die Anhebung um 1,50 Euro hatte der Tourismusverband (TVB) Region Seefeld, wie berichtet, bei der Vollversammlung Ende 2025 in allen drei Stimmgruppen mehrheitlich beschlossen. Während die Verantwortlichen dadurch rund zwei Millionen Euro mehr Mittel für Infrastrukturprojekte zur Verfügung haben, ist die Skepsis in einer Plateaugemeinde groß: Reith bei Seefeld fühlt sich vom Tourismusverband stiefmütterlich behandelt und befürchtet durch die hohe Aufenthaltsabgabe weitere Nachteile.

„Wir haben seit mehreren Jahren das Problem, dass unsere Unternehmen, Touristiker und Gäste auf der einen Seite erhebliche Beitragszahler sind. Im Gegenzug ist aber in unsere Ortsteile in den letzten Jahren touristisch sehr wenig investiert worden“, stellt Bürgermeister Dominik Hiltpolt fest. Seit der Fusion der einzelnen Verbände zum heutigen Tourismusverband im Jahr 2002 habe Reith deutlich an Gästebetten und touristischen Betrieben verloren, kritisiert Hiltpolt.

Der Reither Bürgermeister Dominik Hiltpolt macht sich Sorgen um die touristische Entwicklung seiner Gemeinde. © Schnöll

„Wir haben im Ort auch überwiegend Kleinvermieter. Die Gästestruktur ist durch Kurzaufenthalte, Wochenendgäste und Durchreisende geprägt“, verdeutlicht der Ortschef. Die Gefahr bestehe in Reith also vor allem darin, dass Gäste, die aufs Geld schauen, in umliegende Orte wie Zirl oder Telfs ausweichen, wo die Abgabe um einen bzw. 1,5 Euro geringer pro Nacht ist.

Fokus liegt auf Seefeld und Leutasch

„Der Gast soll auch etwas davon haben, wenn er vor Ort so viel einzahlt“, betont Hiltpolt. Immerhin spülen alleine die Gäste aus Reith künftig jährlich 980.000 Euro pro Jahr in die Kassen des Tourismusverbandes – statt wie bisher rund 500.000 Euro, rechnet der Bürgermeister vor. Er wünscht sich, dass die Gemeinde Reith bei der Budgetierung und Priorisierung von Projekten künftig „ausgewogen berücksichtigt wird“. Der Fokus der Tourismusprojekte liegt im Auge der Reither nämlich überwiegend in den Gemeinden Seefeld und Leutasch.

Hiltpolt streicht hervor, dass die Zusammenarbeit mit dem TVB grundsätzlich eine sehr positive sei und sich das auch nicht ändern soll. „Wir haben hier kein reines Kirchturmdenken, uns ist natürlich die gesamte Region wichtig. Wir glauben aber, dass Reith touristische Potenziale hat, die der gesamten Region zugutekommen könnten“, erklärt er.

Loipenzugang auf Wunschliste

Als Beispiele führt er den Ausbau von Wander- und Spazierwegen an, außerdem die Einführung von Events oder Veranstaltungen im Ortszentrum und einen neuerlichen Zugang zur Loipeninfrastruktur von Reith aus, der vor Jahren aufgelassen wurde. „Welche konkreten Projekte das sein können, muss der TVB herausfinden und entwickeln, schließlich sind sie die Experten und wissen, was touristisch sinnvoll ist.“

TVB-Geschäftsführer Elias Walser zeigt sich gesprächsbereit, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass die Region im Vordergrund stehe und nicht Gemeindegrenzen. © Region Seefeld

TVB-Geschäftsführer Elias Walser kann die Kritik nur bedingt nachvollziehen. „Wir sind der Meinung, dass Transparenz da ist und es eine klare Strategie für das gesamte Plateau gibt“, erklärt er und verweist noch einmal auf das deutliche Abstimmungsergebnis für die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe. „Für Reith machen wir nichts anderes als für die anderen Regionen, vielleicht wird das nur nicht immer so wahrgenommen“, glaubt der TVB-Geschäftsführer.

Region als Gesamtes denken

Gäste in Reith würden von den Investitionen in die Mobilität durch einen ganzjährigen Bus, von der Betreuung der Wander- und Spazierwege und von der Schneeräumung im Winter mitprofitieren. Auch Drucksorten, Internetauftritte, Wanderkarten und Webcams würden alle Gemeinde ausgewogen berücksichtigen, ergänzt er. Gleichzeitig gibt Walser zu, dass es Bereiche in Reith gebe, „die sich unbestritten nicht so positiv entwickelt haben, wie zum Beispiel die Bettenanzahl.“

Freilich sei man im TVB immer bereit für Gespräche und werde weiter im Austausch bleiben, streicht Walser hervor. „Wir denken immer als Region, die Gemeindegrenzen haben wir oft gar nicht am Schirm. Letzten Endes wollen wir, dass die Region erfolgreich ist.“