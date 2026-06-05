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Kommentar
Erfolg Österreichs auf der Weltenbühne, aber ...
Kommentarvon Christian Jentsch
Österreich hat sich bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat gegen Deutschland durchgesetzt. Doch die UNO und die UNO-Charta stehen unter Dauerbeschuss.
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