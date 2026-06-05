Motocross mit Wahnsinn: Sind die Perkhofers aus Rietz die motorsport-verrücktesten Tiroler?

Seit 2002 hält eine kleine Gruppe an Motocross-Begeisterten ihr Hobby am Leben. Tirol ist bekanntlich nicht gerade ein Eldorado, was den Motorsport generell betrifft, doch mit viel Enthusiasmus stemmt der MSC-Rietz drei öffentliche Veranstaltungen jährlich. Die TT traf Obmann Manuel Perkhofer.