Bremsenreiniger statt Zahnpasta

Motocross mit Wahnsinn: Sind die Perkhofers aus Rietz die motorsport-verrücktesten Tiroler?

Der Alpencup ist das prestigeträchtigste Rennen der Motocross-Szene in Rietz.
© MSC Rietz
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Seit 2002 hält eine kleine Gruppe an Motocross-Begeisterten ihr Hobby am Leben. Tirol ist bekanntlich nicht gerade ein Eldorado, was den Motorsport generell betrifft, doch mit viel Enthusiasmus stemmt der MSC-Rietz drei öffentliche Veranstaltungen jährlich. Die TT traf Obmann Manuel Perkhofer.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0