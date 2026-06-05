Autolenker übersah beim Abbiegen Rennradfahrer: 64-Jähriger schwer verletzt

Silz – Ein Rennradfahrer erlitt bei einem Unfall am Donnerstag im Oberland schwere Verletzungen an Kopf und Brustkorb. Der 64-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Zu dem Unfall kam es gegen 17.40 Uhr, als ein 19-jähriger Autofahrer von der Gemeindestraße in Stams auf die Bundesstraße (B 171) abbiegen wollte. Dabei übersah er den 64-Jährigen. Der Radler prallte gegen die linke Vorderseite des Wagens und blieb auf der Straße liegen. (TT.com)