20-Jähriger brach in St. Antoner Waffengeschäft ein: Parallelen zu weiteren Fällen

St. Anton – Der Alarm eines Waffengeschäfts in St. Anton wurde vergangenen Donnerstag gegen 23 Uhr ausgelöst: Mit einem Auto waren Einbrecher gegen die Auslage gefahren, die Scheibe ging dabei zu Bruch. Mehrere Waffen aus einer Vitrine im Schauraum fehlten.

Während der sofortigen Fahndung hielten Polizeibeamten das Fahrzeug an, mit dem die Tat begangen worden war. Ein Mann wurde festgenommen. Diebesgut wurde aber bei dem Verdächtigen nicht gefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte nun der Festgenommene eindeutig identifiziert werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Franzosen. Das Auto, das beim Einbruch in St. Anton verwendet wurde, war zuvor in der Schweiz entwendet worden.

Ähnlicher Fall in Vorarlberg

Der Fall weist verblüffende Ähnlichkeiten mit weiteren Fällen in Vorarlberg und in der Schweiz auf. So waren eine Nacht vor dem Einbruch in St. Anton Unbekannte mit einem Auto gegen die Auslage eines Waffengeschäfts in Feldkirch-Altenstadt gefahren.

Doch sie konnten nicht in das Geschäft eindringen und flüchteten ohne Beute. Den Wagen ließen sie stehen und machten sich zu Fuß davon. Die Großfahndung blieb ohne Erfolg.