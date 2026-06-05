Gegen Scheibe gefahren
Alarm in St. Antoner Waffengeschäft: Einbrecher festgenommen, Diebesgut fehlt
St. Anton – Der Alarm eines Waffengeschäfts in St. Anton wurde am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ausgelöst: Einbrecher hatten die Scheibe eingeschlagen, in dem sie mit einem Wagen dagegen gefahren waren. Mehrere Waffen aus einer Vitrine im Schauraum fehlten.
Die Polizei konnte bei der Fahndung einen Mann mit dem Tatfahrzeug anhalten und festnehmen. Das Diebesgut wurde allerdings nicht gefunden. Die Schadenssumme war zunächst unklar. (TT.com)
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