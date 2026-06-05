Einbrecher fuhren gegen Scheibe in St. Antoner Waffengeschäft: Verdächtiger festgenommen
St. Anton – Der Alarm eines Waffengeschäfts in St. Anton wurde am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ausgelöst: Einbrecher hatten die Scheibe eingeschlagen, in dem sie mit einem Wagen dagegen gefahren waren. Mehrere Waffen aus einer Vitrine im Schauraum fehlten.
Die Polizei konnte bei der Fahndung einen Mann mit dem Tatfahrzeug anhalten und festnehmen. Das Diebesgut wurde allerdings nicht gefunden. Die Schadenssumme war zunächst unklar.
Ähnlicher Fall in Vorarlberg
Der Fall weist verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Vorfall vor wenigen Tagen in Vorarlberg auf: In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte mit einem Auto gegen die Auslage eines Waffengeschäfts in Feldkirch-Altenstadt gefahren.
Doch sie konnten nicht in das Geschäft eindringen und flüchteten ohne Beute. Den Wagen ließen sie stehen und machten sich zu Fuß davon. Die Großfahndung blieb ohne Erfolg.
Ob die beiden Einbrüche zusammenhängen könnten, konnte das Tiroler Landeskriminalamt nicht bestätigen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, konkrete Hinweise gebe es noch nicht. (TT.com)
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