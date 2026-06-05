Blick hinter die Kulissen

Produzentin im Interview: Warum im Fernsehen so viele Krimis laufen

Gudula von Eysmondt mit Thomas Stipsits, für dessen Stinatz-Krimis sie als Produzentin im Einsatz war. Zuletzt beim „Eierkratz-Komplott“.
© Mona Film/Victoria Herbig
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Filmproduzentin Gudula von Eysmondt kennt den heiß umkämpften Film- und Fernsehmarkt seit fast 20 Jahren. Sie erzählt im TT-Interview, warum es TV-Komödien schwer haben, worauf es bei der Rollenbesetzung ankommt und wie es zur Zusammenarbeit mit Thomas Stipsits kam.

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