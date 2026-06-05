Internationaler Müll-Ring gesprengt: U-Haft für fünf Südtiroler aufgehoben

Zwölf Haftbefehle waren vor drei Wochen ausgestellt worden, fünf davon in Südtirol, darunter auch gegen Führungskräfte der Landesagentur für Umwelt in Bozen. Die Ermittlungen betreffen auch zwei Tiroler.

Bozen – In der Causa rund um den mutmaßlich von Italien ausgehenden, grenzüberschreitend organisierten und illegalen Abfallhandel hat ein Gericht in Trient am Donnerstag die Untersuchungshaft für fünf Südtiroler aufgehoben, die in die Ermittlungen verwickelt sind. Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Zwölf Haftbefehle waren vor drei Wochen ausgestellt worden, fünf davon in Südtirol, darunter auch gegen Führungskräfte der Landesagentur für Umwelt in Bozen.

Im Fokus der Ermittlungen stehen unter anderem die Fernwärmeanlagen von Vierschach und Laas in Südtirol, wobei letztere beschlagnahmt und unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Auch gegen einen Tiroler und einen Vorarlberger wird ermittelt. In Tirol waren Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Auch deutsche und kroatische Staatsbürger sollen am illegalen Abfallhandel beteiligt gewesen sein.

Ermittlungen betreffen auch zwei Tiroler

Im Mittelpunkt der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trient stehen Ascherückstände aus Biomasseanlagen, die laut Anklage als Holzkohle oder sogenanntes Biochar deklariert und unter anderem zur Herstellung von Grillbriketts oder Düngemitteln verwendet wurden. Laut den Ermittlern seien jedoch giftige Materialien verarbeitet worden. Chemische Analysen hätten erhöhte Konzentrationen polyzyklischer Kohlenwasserstoffe sowie Dioxine ergeben.

Die Staatsanwaltschaft wirft Führungskräften und Mitarbeitern der Umweltagentur der Provinz Bozen (APPA) vor, das mutmaßlich illegale System unterstützt zu haben. Sie sollen Kontrollen verzögert, günstige Auslegungen von Vorschriften erstellt und Verwaltungswege aufgezeigt haben, um Umweltauflagen zu umgehen. Ohne diese institutionelle Unterstützung hätte das System nationalen und europäischen Kontrollen nicht standhalten können, hieß es in den Unterlagen der Ermittler.

SVP-Obmann erleichtert

Eine Reaktion auf die Aufhebung der Untersuchungshaft kam unterdessen von politischer Seite in Südtirol. Der Obmann der regierenden Südtiroler Volkspartei, Dieter Steger, sprach von einer großen Erleichterung – „vor allem mit Blick auf die fünf Betroffenen, ihre Familien und ihr persönliches Umfeld.“

Steger zeigte sich weiter von deren Unschuld überzeugt, wie er betonte: „Ich kenne nahezu alle persönlich – als verlässliche, redliche und unbescholtene Bürger. Gerade deshalb bin ich überzeugt, dass sich die erhobenen Vorwürfe vollständig aufklären lassen.“ Kritisch beurteilte der SVP-Obmann hingegen laut eigenen Angaben die Art und Weise des Vorgehens der Ermittlungsbehörden: „Die rasche Entlassung aus der Haft wirft zumindest die Frage auf, ob hier mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit vorgegangen wurde.“ (APA)