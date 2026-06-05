Neues Team für Tiroler
Tour-Traum lebt anderswo weiter: Giro-Held Gall könnte vor Abgang stehen
Mehr als nur Teamkollegen: Der Osttiroler Felix Gall (l.) und der Niederösterreicher Gregor Mühlberger (r.), mittlerweile beide Wahl-Salzburger, erwiesen sich beim Giro d‘Italia als eingeschweißtes Duo.
© EXPA/ Reinhard Eisenbauer
Die Anzeichen verdichten sich, dass die laufende Rad-Saison die letzte von Felix Gall (28) beim Team Decathlon ist. Lidl-Trek soll am Osttiroler dran sein, von 3 Mio. Euro Jahresgehalt und einem Paket mit seinem bewährten Helfer Gregor Mühlberger ist die Rede.
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