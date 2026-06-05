Beobachtete Bach am Großglockner: 91-Jähriger stürzt 25 Meter ab

Ein 91-jähriger Mann aus Tschechien ist in Kals am Großglockner rund 25 Meter über eine steile Böschung abgestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 12.50 Uhr. Der Mann befand sich oberhalb einer Schutzhütte, als er nach bisherigen Erhebungen der Polizei den dortigen Tauernbach beobachtete. Dabei dürfte der 91-Jährige den Halt verloren haben und stürzte 20 bis 25 Meter über das steile Gelände in Richtung des Baches ab.

Ersthelfer waren rasch zur Stelle und kümmerten sich um den Verunglückten. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ wurde der Verletzte mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.