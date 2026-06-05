55-jähriger Paragleiter kollidierte in Obertilliach mit Schneekanone

Obertilliach – Ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger ist am 4. Juni 2026 bei einem Paragleitunfall im Gemeindegebiet von Obertilliach verletzt worden. Der Mann startete gegen 9.50 Uhr mit seinem Paragleiter am Startplatz „Scheibe“ und geriet unmittelbar nach dem Start nach eigenen Angaben in eine ungünstige Fluglage.

Bei einem Ausweichmanöver kollidierte der Pilot mit einer Schneekanone. Dabei verfingen sich der Schirm und die Leinen am Mast, wodurch der 55-Jährige gegen die Konstruktion geschleudert wurde. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ wurde der verunfallte Pilot mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz geflogen. (TT.com)