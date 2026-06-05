Gegen Mast geschleudert
55-jähriger Paragleiter kollidierte in Obertilliach mit Schneekanone
Obertilliach – Ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger ist am 4. Juni 2026 bei einem Paragleitunfall im Gemeindegebiet von Obertilliach verletzt worden. Der Mann startete gegen 9.50 Uhr mit seinem Paragleiter am Startplatz „Scheibe“ und geriet unmittelbar nach dem Start nach eigenen Angaben in eine ungünstige Fluglage.
Bei einem Ausweichmanöver kollidierte der Pilot mit einer Schneekanone. Dabei verfingen sich der Schirm und die Leinen am Mast, wodurch der 55-Jährige gegen die Konstruktion geschleudert wurde. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ wurde der verunfallte Pilot mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz geflogen. (TT.com)
Meistgelesene Artikel
Pizza-Voting entschieden
Tirols Top 10 und die neun Bezirkssieger: Das sind die beliebtesten Pizzerien des Landes
Opfer wohl aus Osttirol
Tragisches Unglück im Ferienparadies: Vier Österreicher sterben bei Absturz
Passanten eilten zu Hilfe
Mann stürzte sieben Meter bei Innsbrucker Unibrücke auf das Innufer ab
Jede Hilfe kam zu spät
Bergsteiger stürzte am Großen Rettenstein bei Kirchberg in den Tod
Nach 17 Jahren
Ex-Bayern-Star Thomas Müller und seine Frau Lisa gaben ihre Trennung bekannt