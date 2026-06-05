Zum Gotteshaus aus Glas: Wo das Oberinntal unter einem liegt

Eine schöne Wanderung am Eingang des Pitztals ermöglicht tolle Ausblicke in die Ferne sowie Tiefe - Ziel ist der sogenannte Plattenrain und eine moderne Kapelle.

Von Kirche zu Kapelle: So könnte man die Wanderung zum Plattenrain in Arzl im Pitztal mit wenigen Worten umschreiben. Genau gesagt befindet sich der Start bei der Pfarrkirche der Gemeinde, Ziel ist die Kapelle Plattenrain auf 1476 Meter Höhe.

Dazwischen geht es auf alten Wegen, mitunter recht steil, über alte Bergmähder hinauf und warum der Plattenrain die Kanzel des Tiroler Oberlandes genannt wird, erklärt sich von selbst: Die Ausblicke sind bereits während der Tour, aber erst recht am Ziel angelangt, unglaublich. Wahrlich atemberaubend sind auch die Tiefblicke von der Aussichtsplattform Adlerhorst, dazu später.

Vorbei geht es auch an der malerisch gelegenen Kapelle Arzlair. © Irene Rapp

So kommt man hin

Nach Arzl im Pitztal und dort den Hinweisen zur Pfarrkirche folgen, unter der sich ein kleiner Parkplatz befindet. Über den Kirchplatz gehen und den Hinweisschildern „Plattenrain“ folgen. Einige Meter auf einer schmalen Straße bergauf, dann zweigt rechterhand ein Steig in Wiesengelände ab.

Nun steiler bergauf, bald geht es in den Wald hinein, was angenehme Kühlung verspricht, ist doch die Wanderung südostseitig ausgerichtet. Auf diesem alten Weg erreichten einst die Bauern ihre Bergwiesen, viele alte Stadel zeugen von der harten Arbeit vergangener Jahrhunderte.

Immer den Wegweisern „Plattenrain“ folgen, mitunter ist der gegenüberliegende Tschirgant (2370 m) zu sehen. Werden die Wiesenflächen größer und der Wald weniger, weitet sich das Blickfeld und man wird das erste Mal länger stehen bleiben, um die tolle Aussicht zu genießen. Neben einem grasen Kühe und ein Stück weiter sticht die malerisch auf einer kleinen Erhöhung liegende Arzlair-Kapelle ins Auge. Daran vorbei zum Weiler Arzlair (1153 m) mit einigen Häusern und wieder steiler, teilweise durch Wald, hinauf. Wenige Meter vor dem Ziel endet der Steig in einer Straße, die hinauf zum Restaurant Puitalm führt. Daneben liegt die Kapelle am Plattenrain, die nach rund zwei Stunden Gehzeit erreicht ist.

Ziel ist die Kapelle am Plattenrain. © rapp

Das kleine Gotteshaus wurde 2000 errichtet, dementsprechend modern – u. a. mit viel Glas – ist es gestaltet. Genauere Informationen sind auf einer Tafel nachzulesen und dass auf dieser u. a. ein Skifahrer abgebildet wurde, hat möglicherweise mit der Geschichte des Plattenrains zu tun. Denn früher gab es hier einen Lift zum Skifahren und ein altes Berggasthaus, welches 2021 abgerissen wurde. Heute steht an dieser Stelle eine große Anlage mit dem Restaurant Puitalm, welches von Mittwoch bis Sonntag geöffnet hat.

Plattform Adlerhorst

Der Rückweg erfolgt dann auf demselben Weg, wobei unbedingt ein Abstecher zur Aussichtsplattform Adlerhorst gemacht werden sollte. Dafür unterhalb des kurzen und sehr steilen Wegabschnittes, der asphaltiert ist, links abbiegen (Wegweiser). Hinauf zu einem freien, ebenen Platz mit großem Sender und Grillplatz (Burgstall). Dahinter kurz abwärts und auf einem Steig in den Wald hinein. Hier endet ein Klettersteig, davon nicht beirren lassen und weiter zu einer steilen Stahlstiege, die hinab zur Plattform führt.

Weil diese zur Gänze in der Luft hängt, mag der ein oder andere ein flaues Gefühl bekommen. Die Ausblicke auf Imst und die dahinterliegenden Berge sind unglaublich, eine Panorama-Tafel klärt auf, was zu sehen ist. Zum Greifen nah ist auch wieder der Tschirgant, dessen beeindruckende Form die Umgebung bestimmt.

Zurück zum Punkt, wo man zur Sendeanlage abgezweigt ist und auf dem bekannten Steig hinab zur Kirche. Fazit: Diese Wanderung ist kurzweilig und „aussichtsreich“.

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