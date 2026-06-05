Affenstarke Lieder zum Mitmachen und Mitlachen für Jung und Alt in Tannheim

Der Familienverband Tannheimer Tal lädt am 27. Juni zu einem Konzerterlebnis für die ganze Familie in den Saal Tannheim ein. „Bluatschink“ bringt sein neues Programm „Dann geht’s den Affen gut“ mit.

Tannheim – Der „Bluatschink“ ist eigentlich ein Fabeltier aus dem Lech, das kleine Kinder frisst. Doch Margit und Toni Knittel haben ihn bereits 1990 vom Kinderschreck zum Umweltanwalt umfunktioniert und seither passt dieser „Wasserwolpertinger“ auf den Wildfluss Lech auf. Und er ist mit seinem Namen auch Pate gestanden für das Musikprojekt, mit dem die beiden Lechtaler landauf, landab großen und kleinen Kindern Freude bereiten.

Über Jahre hinweg hat „Bluatschink“ neben vielen CDs für Erwachsene („Funka fliaga“, „I han di gera“) auch immer Musik für Kinder gemacht. Bei den Programmen kamen bei den Kindern hauptsächlich jene Songs gut an, bei denen sie so richtig von Herzen lachen konnten. Und dieses Lachen überträgt sich bei den Familienkonzerten auch auf die Erwachsenen. „Nur wenn die Erwachsenen mindestens so oft gelacht haben wie die Kinder, bin ich mit dem Konzert zufrieden“, so Toni Knittel über das Geheimnis des Erfolgs.

Am 27. Juni gastiert „Bluatschink“ mit dem neuen Programm „Dann geht’s den Affen gut“ im Saal Tannheim. Dann ist wieder Mitsingen, Mitklatschen und Mitmachen angesagt.

Dass Bluatschink seine Konzerte bewusst als „Familienkonzerte“ bezeichnet, hat einen einfachen Grund. Toni Knittel: „Bei uns sitzen nicht die Kinder vorn und die Erwachsenen hinten. Ich bin selbst vierfacher Vater und ich wollte immer ganz unmittelbar miterleben, wie meine eigenen Kinder zum Beispiel beim Kasperltheater mitmachen, mitschreien, mitleben. Außerdem reißen sie die Erwachsenen mit, und wenn die Kinder, die Eltern und die Großeltern gemeinsam quaken, singen und die lange Nase von Ritter Rüdiger nachmachen – dann können wir da ein Erlebnis bieten, das der ganzen Familie in ewiger Erinnerung bleibt.“

Das Konzert am 27. Juni beginnt um 16 Uhr. Saaleinlass ist ab 15 Uhr. Eintritt: Kinder 9 Euro, Erwachsene 12 Euro.