Vorsätzliche Tötung: Tiroler Polizei fasste international gesuchten Ungarn (38) in Graz

Nach monatelangen Ermittlungen konnte das LKA einen EU-weit gesuchten Ungarn dingfest machen. Dieser konnte schlussendlich anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert werden. Die Vorwürfe reichen von Vergewaltigung bis zu vorsätzlicher Tötung. Das Tiroler LKA hat der TT erklärt, warum seine ErmittlerInnen in diesem Fall tätig wurden.