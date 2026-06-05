Schwere Vorwürfe

Vorsätzliche Tötung: Tiroler Polizei fasste international gesuchten Ungarn (38) in Graz

Dank der Kooperation mit dem LKA München und der Staatsanwaltschaft Innsbruck konnte die Tiroler Polizei den Gesuchten in Graz ausfindig machen und festnehmen.
© HELMUT FOHRINGER

Nach monatelangen Ermittlungen konnte das LKA einen EU-weit gesuchten Ungarn dingfest machen. Dieser konnte schlussendlich anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert werden. Die Vorwürfe reichen von Vergewaltigung bis zu vorsätzlicher Tötung. Das Tiroler LKA hat der TT erklärt, warum seine ErmittlerInnen in diesem Fall tätig wurden.

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