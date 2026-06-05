Vier Osttiroler tot
Neue Details nach Absturz: „Tiefe Betroffenheit“ in der Heimat, Ursache bleibt rätselhaft
Derzeit laufen die Ermittlungen der kroatischen Behörden.
© EXPA/ PIXSELL/ Sasa Miljevic
Bei einem Flugzeugabsturz in Kroatien starben am Donnerstag vier Männer aus dem Bezirk Lienz. Zwei der Opfer stammen aus Dölsach. Bürgermeister Martin Mayerl sagt, das Unglück mache fassungslos. Wie es dazu kommen konnte, ist noch offen.
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